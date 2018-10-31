لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات: وفد من 22 شركة يزور تنزانيا

أعلن شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ولجنة التعاون الإفريقي، عن اعتزام 22 شركة زيارة تنزانيا خلال الأسبوع المقبل لبحث الفرص الاستثمارية.



وقال الجبلي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة اليوم الاربعاء، بحضور اللواء عيسي سليمان السفير التنزاني بالقاهرة، أن السوق الافريقي يعد واعدا لكلا الجانبين.



وذكر اللواء عيسى سليمان السفير التنزاني بالقاهرة، أن بلاده تملك حوافز استثمارية للشركات الكبري و التي يتجاوز حجم أعمالها حاجز الـ 300 ألف دولار.



وأعلن عن اتفاق بلاده علي انشاء مجزر مصري آلي بتنزانيا لاستغلال الثروة الحيوانية بخلاف التفاوض علي انشاء مصنعين للأسمدة والصناعات الدوائية، بجانب توقيع بروتوكولات سابقة علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص بين الجانبين بقطاعي الزراعي والسياحة والتجارة بغرض تعزيز سبل التعاون المشترك.