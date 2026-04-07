القابضة للكهرباء: 13.1 مليار جنيه حجم الاستثمارات للعام المالي 2024/2025

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان اتاحة التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات، موضحا خطة النهوض بالشركات للارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على الجودة فى تقديم الخدمات الكهربائية ، والحفاظ على الاستمرارية فى تنفيذ أنماط التشغيل الحالية ، والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود ومواجهة الفقد والحد من الهدر فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مؤكدا على اهمية المبادرات الخاصة بكفاءة الطاقة والمضي قدما فى ترشيد الاستهلاك فى القطاع المنزلي ، موضحاً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل من خلال رؤية متكاملة للاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء ، وذلك لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة للعام المالى 2024/2025

من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا حول إستثمارات الشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2024/2025 والتى بلغت 13.1 مليار جنيه مؤكداً العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء ، ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة طبقاً للجداول الزمنية المحددة دون التأثير على استمرارية التغذية ، مشيراً إلى زيادة الطاقة المولدة إلى 224.64 مليار ك. و. س ، وزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 43.8 مليون مشترك بنسبة تطور 4.1% عن العام السابق منهم حوالى 20.5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 46.9% من إجمالى عدد المشتركين ، مشيرا الى نجاح الشبكة فى مجابهة الارتفاع فى الاحمال وزيادة الاستهلاك

اوضح المهندس جابر دسوقى، استمرار تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة

وزيادة نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى اسطح المنازل بنسبة 31.11% عن العام المالى 2023/ 2024 ، وبلغ اجمالى محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها أعلى مبانى شركات توزيع الكهرباء والمحطات التي تم تنفيذها من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام تعريفة التغذية المميزة ونظام محصلة الاستهلاك الذاتي وكذا المحطات المعزولة عن الشبكة حوالى 2965 محطة بإجمالي قدرات 329.89 ميجاوات منها 305.89 مربوط بالشبكة و24 ميجاوات معزولة ، كما تم تركيب عدد (76) محطة طاقة شمسية أعلى أسطح مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بإجمالي قدرات 8.4 ميجاوات ، وقامت شركات توزيع الكهرباء بعمل معاينات فنية لعدد من الوحدات المحلية والمدارس من خلال مشروع حياة كريمة لإنشاء محطات شمسية أعلى أسطح المباني

اوضح المهندس جابر دسوقى خطة عمل منظومة السلامة والصحة المهنية والمحافظة على الأفراد والمهمات ومتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة واطلاق المبادرات للتوعية بأهمية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية رفع الوعى بأهمية الترشيد وتحسين الكفاءة وتنظيم ( 328 ) ورشة عمل لعدد (10260) متدرب ما بين العاملين بالهيئات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس ، كما تم اعداد برامج لتحسين كفاءة الطاقة في عدد من المستشفيات لتحويل المستشفيات الى صديقة للبيئة ،

وتم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (32.9 ) مليون مشترك ، موضحاً المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات الأفريقية والعربية

فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين كفاءة الشبكات و التشغيل الأمثل للمنظومة وحسن إدارة الأصول وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة