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رياضة

مرجان يطمئن على استقبال بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي فى نهائى أفريقيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على الاطمئنان على استقبال بعثة فريق الترجي التونسي، فور وصولها مطار برج العرب مساء اليوم، الأربعاء، على متن طائرة خلاصة لملاقاة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب.

وقام وفد من الأهلي باستقبال بعثة الترجي، وضم الوفد كلًا من: سمير عدلي المدير الإداري، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، واللواء عماد فوزي مدير أمن فرع الشيخ زايد.

واطمأن العميد محمد مرجان على ترتيبات استقبال بعثة الترجي التي تضم 66 فردًا، وطالب بتسهيل إجراءات إقامة الأشقاء التوانسة وتقديم كل سُبل الدعم والمساندة لبعثة الفريق.

ورحّب المدير التنفيذي للأهلي ببعثة الترجي في ظل العلاقة الجيدة التي تربط بطلا مصر وتونس، مُتمنيًا للأشقاء التوانسة إقامة سعيدة في مصر على هامش المباراة المُرتقبة.
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