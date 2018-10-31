في غياب ميسي وسواريز.. شوط أول سلبي بين برشلونة ودى ليونيسا بكأس الملك

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق برشلونة الإسبانى ومضيفه كولتورال دى ليونيسا، بالتعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة والمقامة حاليا على ملعب "رينو دى ليون"، فى ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.



واستعان إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، بالعديد من لاعبى الرديف لتعويض بعض النجوم الذين يغيبون لأسباب مختلفة سواء الراحة أو الإصابة ومن أبرزهم "ليونيل ميسي، تير شتيجن، بيكيه، البا، بوسكيتس، راكيتيتش، كوتينيو، سواريز، فيرمايلين، وأومتيتى.



وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الرسمية كالآتي:

سيليسين

ميراندا – تشومي – كوينكا – سيميدو

دينيس – سامبر – فيدال

مالكوم – الحدادي – ديمبيلي



وححقق برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا فى المواسم الأربعة الأخيرة، وتفوق على جميع منافسيه ليخرج فائزا باللقب فى السلسلة التى بدأت عام 2015 ثم 2016 وبعدها 2017 وصولا للموسم الماضى.