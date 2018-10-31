مصر والهند تحتفلان بـ 54 عاما على التعاون الفني والاقتصادي

نظَّمت السفارة الهندية في مصر احتفالية بمناسبة مرور 54 عامًا على إطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي بمصر والذى شارك به المصريون الذين التحقوا ببرامج التدريب المختلفة لبرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي منذ عام 1964 خلال السنوات القليلة الماضية. وقام أكثر من 1000 مصري بزيارة الهند ضمن هذه البرامج للمشاركة في برامج التدريب المختلفة.



ويخصص برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (أيتك) 200 منحة سنويًا للمصريين للانضمام إلى برامج التدريب المختلفة في 54 معهدًا هنديًا توفر برامج تدريبية في 280 تخصصا مختلفا تشمل تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة، ومراجعة الحسابات، والانتخابات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والطاقة المتجددة، واللغة الإنجليزية، والخدمات المصرفية، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل. فضلًا عن ذلك، هناك برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الدفاع مثل برامج الأمن والدفاع ومكافحة التمرد وغيرها. وهذه البرامج تقدمها معاهد هندية متميزة مثل كلية الدفاع الوطني وكلية أركان خدمات الدفاع.



وفي بيان لها، أكدت السفارة الهندية أن احتفالية يوم التعاون الفني والاقتصادي الهندي تعد ملتقى يجمع أصدقاءنا المصريين للمشاركة بخبراتهم والذكريات المرتبطة بزيارتهم إلى الهند وتعزيز الأواصر الوثيقة للصداقة بين شعبي الهند ومصر.



وحضر الاحتفالية اللواء محمد عبد الفتاح الكشكي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ومنى أحمد، وكيل أول وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير حمد حجازى، مستشار وزير التنمية المحلية وسفير مصر السابق بالهند.



وخلال كلمته، قال السفير راهول كولشريشت سفير الهند لدى مصر: إن أكثر من 1000 مصري قاموا حتى الان بزيارة الهند ضمن هذه البرامج للمشاركة في برامج التدريب المختلفة، اذ يخصص برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (أيتك) 200 منحة سنويًا للمصريين للانضمام إلى برامج التدريب المختلفة في 54 معهدًا هنديًا توفر برامج تدريبية في 280 تخصص مختلف تشمل تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة، ومراجعة الحسابات، والانتخابات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والطاقة المتجددة، واللغة الإنجليزية، والخدمات المصرفية، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل.



وأضاف السفير انه فضلًا عن ذلك، هناك برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الدفاع مثل برامج الأمن والدفاع ومكافحة التمرد وغيرها. وهذه البرامج تقدمها معاهد هندية متميزة مثل كلية الدفاع الوطني وكلية أركان خدمات الدفاع.



وأشار السفير الى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند بما فى ذلك فى مجال التكنولوجيا .



ومن ناحيته، أعرب اللواء الكشكى عن الشكر لسفير الهند لدعوته للمشاركة فى الاحتفال بهذا البرنامج الثنائى، مشيرا الى ان العديد من المصريين استفادوا من برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الذى يوفر تدريبا فى العديد من المجالات، كما استعرض التعاون المثمر بين مصر والهند والارث الكبير للعلاقات.



فيما اكد السفير محمد حجازى أن الهند دولة جميلة تربطها علاقات طويلة الامد بمصر، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد مباحثات ثلاث مرات مع رئيس وزراء الهند وهو ما يؤكد على عمق الروابط بين البلدين..مشددا على اهمية برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الذى يشارك فيه سنويا ٢٠٠ مصرى.



وأعرب عن تهنئته لسفير الهند الجديد الذى قام بتقديم اوراق اعتماده الاسبوع الماضى للرئيس السيسى.



كما اكدت منى أحمد ممثلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اهمية برنامج ايتك الذى يهدف الى تقاسم الخبرات مع مصر فى العديد من القطاعات.



وقدم العديد من الكوادر المصرية تجاربهم والذين حصلوا على منح دراسية وتشهد الاحتفالية عرض صور الخريجين بالإضافة إلى عدد من العروض الثقافية.