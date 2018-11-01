تعرف على أبرز 10 معلومات عن الإعلامي الراحل حمدي قنديل

تُوفي الإعلامى الكبير حمدى قنديل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا، وسيتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة عليه، وتشييع جثمانه اليوم، الخميس.





ونقدم لكم أبرز 10 معلومات عن حياة الراحل:





نشأ الإعلامي الكبير حمدي قنديل في منزل أسرة من الطبقة المتوسطة.





بدأ العمل الصحفي وهو طالب فى الجامعة.





انضمّ إلى مجلة آخر ساعة بناءً على طلب الكاتب مصطفى أمين.





تزوج ثلاث مرات وأبرزها بالفنانة نجلاء فتحي.





سافر الإمارات لتقديم برنامج "قلم رصاص".





مارس النقد بشتى أنواعه وعلق كثير من الإعلاميين في الوطن العربي.





وعمل قنديل كمتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير.





قدم حمدي قنديل العديد من الأعمال الصحفية والإعلامية على راديو وتليفزيون العرب.





تولى رئاسة التحرير على الفضائية المصرية وعدد من القنوات الأخرى.