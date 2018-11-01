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أخبار العالم

رويترز: التحالف العربي يحشد 30 ألف جندي على مقربة من مدينة الحديدة اليمنية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:04 ص
صدى البلد
حسن محرم
يحشد التحالف العربي بقيادة السعودية، 30 ألف جندي بالقرب من مدينة الحديدة في اليمن، في تحرك للضغط على المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران، للعودة إلى محادثات سلام برعاية أممية.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مصادر عسكرية محلية في اليمن، أنه جرى إرسال آلاف الجنود اليمنيين المدربين على يد التحالف إلى مشارف الحديدة، إضافةً إلى نشر أسلحة حديثة وتشمل مركبات مدرعة ودبابات، استعدادًا لعملية كبيرة خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا للمصادر فإن التحالف نشر 30 ألف جندي جنوبي الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكر سكان لـ"رويترز"، أن الحوثيين نشروا أيضًا قوات في وسط مدينة الحديدة عند الميناء وفي الأحياء الجنوبية تحسبًا لأي هجوم.

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