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أخبار العالم

اختيار السويد مقرا لمشاورات تسوية الصراع في اليمن

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:04 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن جريفيث، أن المشاورات اليمنية المقبلة ستنعقد في السويد خلال شهر نوفمبر.

وبحسب بيان نشره مكتبه، عبر جريفيث عن ترحيبه بالدعوات الأخيرة لاستئناف الفوري للعملية السياسية والتدابير للتوصل لوقف الأعمال العدائية في اليمن، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي البيان، شدد جريفيث على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن.

ووفقا للصحيفة، فإن جريفيث سيواصل العمل مع جميع الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة لتجنيب كل اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع، والتعامل السريع مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية هناك.
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