الزمالك يسعى لحصد نقاط وادي دجلة اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة أمام فريق وادى دجلة باستاد بتروسبورت في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 17 نقطة، ويحتل دجلة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.





ويسعي السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض للفوز اليوم علي الفريق الدجلاوي و مواصلة انتصاراته التى حققها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى منافسته على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق حاليا فى المركز الثانى وبفارق نقطة وحيدة عن الإنتاج الحربى المتصدر ومازال للفريق الأبيض 3 مباريات مؤجلة.





يخوض الفريق الأبيض مباراة اليوم مكتمل الصفوف باستثناء غياب محمود حمدى الونش المصاب بمزق فى العضلة الخلفية والذى أدى لغيابه عن مباراتى الإنتاج الحربى فى الكأس والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية .





ويعود في التشكيل الأساسي للزمالك فى مباراة الليلة يوسف أوباما بعد غيابه أمام الاتحاد بالبطولة العربية للإيقاف فيما سيكون باقى التشكيل دون إجراء تعديلات فنية لرغبة جروس فى الحفاظ على التجانس التى يعيشها اللاعبين فى المباريات الأخيرة وسعيا لمواصلة الانتصارات .





وفي سياق متصل يسعى فريق وادي دجله تحت قيادة تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة لتعويض الخروج من مسابقة كأس مصر، والخسارة من المقاصة بنتيجة هدفين فى دور الـ 16، بتحقيق الفوز على الزمالك، حيث شدد تاكيس على ضرورة التركيز طوال المباراه، وعدم ترك المساحات أمام لاعبو الفريق الأبيض خاصة وإن معظهم يمتاز بالمهارة والسرعات العالية.





ومن المتوقع أن يخوض فريق وادى دجلة مباراته أمام الزمالك بتشكيل كالتالي.



