نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو

قال الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأن المرور تلقت إخطارات بتكون شبورة مائية تؤثر على حركة المرور بطريق السويس الصحراوى على امتداد 200 متر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية والصحراوية فى الصباح الباكر فى الفترة المقبلة.



وقدم "الشربينى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، عدة نصائح للمواطنين للقيادة خلال الشبورة، منها إضاءة أنوار الضباب الخلفية والأمامية، استخدم الأنوار الخافتة (الضوء المنخفض) لأن الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر ترتد إلى السائق وتحجب عنه الرؤية الجيدة.



وأشار إلى ضرورة استخدم الأنوار التحذيرية (الانتظار) حتى تكون السيارة مرئية للمركبات الأخرى قدر المستطاع خلال الشبورة، بالإضافة إلى إبطاء السرعة قدر الإمكان، والحفاظ على المسافة بين السيارات أو مضاعفتها لزيادة عوامل الأمان وزيادة زمن متابعة المركبة التى أمامك، وتجنب تغيير الحارة المرورية إلا عند الضرورة القصوى، وتشغيل سخان الزجاج لمنع تكثيف الرزاز على الزجاج الأمامي.