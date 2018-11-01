شباب الأحزاب تكشف عن الملفات المطروحة في منتدى شباب العالم.. فيديو

ينطلق يوم السبت المقبل منتدى شباب العالم، فى مدينة السلام شرم الشيخ للعام الثانى على التوالى فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





كشفت سهى عبد المنعم أمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم الملفات المطروحة بمنتدى الشباب بدورته الثانية، وهى ملفات شركات واجهة الأعمال والشراكة المصرية الإفريقية وتحدى ذوى الإعاقة وأجندة إفريقيا.





وأوضحت "عبد المنعم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية"إكسترا نيوز"،اليوم الخميس،أن المنتدى يدعم فكرة دمج الشباب بين أكثر من دولة ليصبح شكل من أشكال القوى الناعمة بمصر وعلى مستوى العالم.



