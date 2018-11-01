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رياضة

هشام حطب: لدينا برنامج إعداد طويل الأمد للأبطال

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرياضة المصرية نجحت خلال الدورات الإقليمية والقارية والدولية خلال الفترة الأخيرة في تحقيق العديد من الميداليات والبطولات وهذا يؤكد العمل الذي تقوم به اللجنة الأولمبية والاتحادات في تجهيز اللاعبين.

وأوضح المهندس هشام حطب في تصريحات تلفزيونية: "لدينا خطة كبيرة وهذه الخطة تهدف إلى تجهيز اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 التي تعد الهدف الأكبر والنتائج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة هي الإعداد والتجهيز لأولمبياد طوكيو.

وأشار، إلى أن اللجنة لديها 29 اتحاد أولمبي وترتكز الخطة على أن هناك 14 اتحاد رياضي قادر على تحقيق ميداليات وأبرزهم اتحادات الخماسي الحديث والجودو والسباحة والملاكمة والفروسية والتايكوندو والرماية والمصارعة وكرة القدم وكرة اليد والجمباز، وهناك 14 اتحاد يتم تجهيزهم للمشاركة ولديهم صعوبة في الحصول على ميداليات في 2020 ولكن يمكن في 2024 في باريس تحقيق ميداليات وهذا ما نعمل وفقا له ببرنامج طويل الأمد.

وأضاف حطب: تلقينا دعما محدودا خلال آخر 3 دورات أولمبية شاركنا فيها خلال السنوات الأخيرة وهذا أثر علينا ولكننا عملنا في حدود المتاح وأكثر لأننا نحمل لواء الدفاع عن مصر رياضيا.
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