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أخبار العالم

ولي عهد أبو ظبي يحتفي بيوم العلم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
منار نور
احتفى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بيوم العلم الإماراتي.

وقال "بن زايد" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "على امتداد الوطن واتساع أفقه نحتفي بيوم العلم.. مناسبة نستشعر خلالها رمزية العلم الذي اقترن على الدوام بوحدة الإمارات وسيادتها ودوام عزها ومجدها.. وفي هذا العام له وقع مختلف.. فهو عام زايد..الذي وحد الوطن وجمع شمل أبنائه على كلمة وراية واحدة..هي راية الاتحاد".

جدير بالذكر أن يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل سنة، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013. وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات.
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