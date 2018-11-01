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فن

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
محمد بدران
وصلت منذ قليل الفنانة نجلاء فتحي، إلى مسجد الرحمن الرحيم، لحضور جنازة زوجها الإعلامي حمدي قنديل، حيث بدت في حالة انهيار تام، وظهرت على ملامحها حالة من الحزن الشديد.

وكان الإعلامي الكبير حمدي قنديل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أشار شقيقه المحامي عاصم قنديل.

جدير بالذكر أن الإعلامي الراحل زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، من كبار الإعلاميين الذين تخصصوا في تقديم البرامج السياسية، واشتهر ببرنامج "رئيس التحرير" الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا.
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