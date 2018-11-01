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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترجي.. اليوم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التي تقام في التاسعة مساء غد الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط حضور جماهيري يقدر بـ50 ألف مشجع وفقًا لقرار الأمن.

ويضع باتريس كارتيرون، وجهازه المعاون، اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق خلال مران اليوم، والاطمئنان بشكل نهائي على جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الغد.
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