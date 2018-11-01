شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

لم تتمالك الفنانة القديرة نجلاء فتحي أعصابها، وانهارت بالبكاء خلال مشاركتها في جنازة زوجها الإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الأول من نوفمبر، عن عمر يناهز 82 عامًا.



وحرصت الفنانة إلهام شاهين على مؤازرة نجلاء فتحي، ومواساتها وظلت برفقتها قبل الدخول إلى باب المسجد، ورافقها زوج ابنتها أيضًا المخرج خضر محمد خضر.



وشيعت جنازة الإعلامي حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد ظهر اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ولم يتم إعلان موعد تلقي العزاء حتى الآن.



وشارك في تشييع الجثمان زوجته الفنانة نجلاء فتحى وابنتها وأفراد عائلته يتقدمهم المحامى عاصم قنديل، ولفيف من الفنانين والإعلاميين ومنهم: فاروق الفيشاوي، عمرو سعد، والإعلامي جمال الشاعر، رجاء الجداوي، وميرفت امين، ودلال عبد العزيز، وايناس الدغيدي والإعلامى جابر القرموطى.