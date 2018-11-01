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أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية كندية في مصر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "الجامعات الكندية في مصر"، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر والتي يقع مقرها الرئيسي بكندا.

ومن المقرر أن يشتمل الفرع على برامج هندسة التصميم المستدامة، والرياضيات وعلوم الحاسب، وريادة الأعمال، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة.
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