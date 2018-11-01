مستقبل وطن بالبحر الأحمر يوفر البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو

وفَّر حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين، سيارة لبيع البطاطس، اليوم الخميس، بسعر 5 جنيهات للكيلو، بمدينة سفاجا، ضمن مبادرة "احنا معاك" التي كان قد أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد.



وقال سيف فى تصريحات صحفية إن تلك المبادرة تأتي لتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولمواجهة جشع التجار فى بيع البطاطس، وبيعها بأسعار مخفضة.



كما اتفقت أمانة سفاجا، برئاسة عبد الصبور مبارك، أمين المدينة، مع عدد كبير من تجار الجملة، على بيع 5 أطنان من البطاطس بمناطق مختلفة من المدينة بمبلغ 5 جنيهات للكيلو؛ لمحاربة جشع التجار والقضاء على الأزمة التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، ولاقت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء البطاطس.