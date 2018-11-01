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أخبار العالم

مهلة جديدة أمام إيران.. وتحذيرات من تأثيرات عقوبات ترامب على الاقتصاد العالمي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
دعا صندوق النقد الدولي إيران إلى تعزيز إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية بحلول فبراير القادم.

وقال المتحدث باسم الصندوق إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران سيخفض النمو الاقتصادي بتقليص صادرات النفط.

ومن المقرر أن تعيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على قطاعي البترول والبنوك الإيرانية يوم 5 نوفمبر المقبل.



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