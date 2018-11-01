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فن

أمير كرارة يكشف أسرارًا جديدة مع وفاء الكيلاني في تخاريف..الاثنين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
سعيد فراج
يحل النجم أمير كرارة يوم الاثنين المقبل ضيفًا على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC ، حيث يكشف العديد من الاسرار الجديدة في مشواره الفني

يحكي أمير كرارة عن علاقته بابنه والنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "كلبش" بالاضافة إلى نجاحاته في السينما ، كما قام كرارة بالرقص على موسيقى أغنية شعبية أثناء تصوير الحلقة .

وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج قد ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية ؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج .

يذكر أن برنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلاني قد لاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته الأولى بسبب اختلاف الفكرة والمضمون عن كافة البرامج الحوارية التي تقدم على الشاشات العربية ؛ وقد تم عرض عدة حلقات من البرنامج حتى الآن ضيوفها هم وائل كفوري ؛ و النجم إياد نصار وحلقة الطفلين «محمود و يوسف» ونانسى عجرم وحسن الرداد وغيرها من الحلقات ، التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات للطفلين من قبل إدارة القناة والبرنامج ؛ و حلقة الفنانة السورية الكبيرة منى واصف وحلقة مبروك عطية، بالاضافة إلى حلقة تناولت قصة طفل يدعى "محمد" تم اختطافه من والدته وكان عمره وقتها 9 شهور ، وبعد مرور سنوات عديدة حدثت المفاجأة بعد أن وجده أهله بعد أن أصبح عمره 13 عاما ، والتي عرضت هذا الأسبوع من البرنامج الذي يخرجه حسين المنباوي .
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