إنشاء أول 4 وحدات بيوجاز بقرية الترامسة فى قنا.. صور

أعلنت مؤسسة انسان آيد بالتعاون مع هيئة بلان الدولية والاتحاد الاوروبي، الانتهاء من تنفيذ وتدريب الشباب على انشاء وحدات البيوجاز بقرية الترامسه، حيث تم الانتهاء من مرحلة البناء والإنشاء للوحدات، تمهيدًا لمرحلة التغذية للوحدات بروث المواشى بعد انتهاء المدة المحددة بعد البناء.



وأعرب الفلاحون عن أهمية نشر الوعى بالقرية والقرى المجاورة عن أهمية وحدات البيوجاز واستخدام غاز البيوجاز فى المواقد و أيضا السماد العضوى للأراضى الزراعية والفائدة التى تعود على الفلاح صحيًا واقتصاديًا.



أوضح الحاج محمد محمود جلال- أحد المستفيدين من الوحدات، بأن السماد العضوى له فائدة كبيرة جدًا للارض الزراعية، إضافة إلى أن استخدام الوحدة يعالج مشكلات بيئية كثيرة منها انتشار الحشرات الضاره للانسان والأرض الزراعيه.



أشارت رحاب المصرى- الرئيس التنفيذى لمؤسسة انسان آيد، إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مصدر متجدد للغاز الحيوي وتوفير سماد عضوي عالي الجودة لتحسين خواص التربة بانشاء وحدات بيوجاز بقرية الترامسه، كمـا يسعى المشروع لرفع وعى أسر المزارعين بقرية الترامسة بتدوير المخلفات الحيوانية ورفع وعى الفتيات بدور المرأة فى المجتمع و بناء قدرات الشباب(70% اناث ،30% ذكور ) فى الاستثمار البيئى وفى تنفيذ وحدات البيوجاز بقرية الترامسه، إضافة لتوفير فرص عمل للشباب.

