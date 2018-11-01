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شاهد..استقبال أسطوري لـ إليسا من الجمهور بعد انتصارها على السرطان

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:59 م
إليسا ومنى الشاذلى
إليسا ومنى الشاذلى
حمزة شعيب
حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى، فى أول ظهور لها منذ إعلانها إصابتها بسرطان الثدى وشفائها منه مع طرح ألبومها "إلى كل اللي بيحبونى"، ببرنامج "معكم"، على فضائية "cbc"، اليوم الخميس والجمعة.

وتكشف إليسا عن تفاصيل وبدايات علمها بإصابتها بسرطان الثدى وكيف انهارت فى الأيام الأولى بعد علمها والطريقة التي أخبرها بها الطبيب بإصابتها بالمرض.

وقالت منى الشاذلى، إن ألبوم إليسا "إلى كل اللى بيحبونى" يحمل فى طياته رسالة أمل وتفاؤل كبير من النجمة اللبنانية.

وتفاعل جميع الحضور بالتصفيق وقت دخول الفنانة الإستديو، يهتفون"إليسا إليسا".

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