ميجان ماركل تتفوق على زوجها الأمير هاري في رمي الأحذية..صور

قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دخلا في منافسة خفيفة لرمي الأحذية خلال جولتهما المنقضية بأستراليا ونيوزيلندا، حسيما نشرت الصحيفة.



وأضافت الصحيفة أن الصور أظهرت تفوق ميجان في المسابقة.



وتمكنت الدوقة من رمي حذاء ولنجتون الوردي المنقضي بالأبيض لمسافة أبعد قليلا من زوجها الأمير هاري، حيث مارس الزوجان اللعبة مع تلاميذ المدارس في أوكلاند.



وكانت آخر مرة دخل فيها الزوجان منافسة رياضية ودية، فاز بها الدوق على الدوقة في كرة الشبكة، وهي لعبة شبيهة بكرة السلة، مما دفع أحد الحضور للمزاح بقوله إن الدوق ارتكب خطأ بعد السماح لزوجته بالفوز.



وفي لعبة رمي الحذاء، صحح الدوق موقفه ورمى الحذاء بلطف، لمسافة قصيرة.



أما الدوقة قفزت بقوة وألقت الحذاء بكل ما تستطيع ليقطع مسافة أطول.







