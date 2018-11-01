مقتل 4 مسئولين حوثيين في غارة للتحالف العربي باليمن

قًتل 4 من مسئولي إطلاق الصواريخ والتمويل لميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك في غارة للتحالف العربي باليمن.



وقالت وسائل الإعلام الإماراتية إن مسئولي ميليشيات الحوثي قُتلوا في غارة للتحالف على اجتماع لهم في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة اليمنية.



كانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هاجمت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقب مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية من كافة الأطراف بوقف القتال في اليمن.