هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

افتتح الفنان هاني شاكر فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الموسيقي العربية بمحافظة الإسكندرية على نغمات أغنيته الوطنية "وانت ماشي في مصر".



واستكمل شاكر وصلته الأولى في الحفل الذي كانت تذاكره قد بيعت بكاملها فور طرحها بساعات بأغنيات "كل ليلة" و"مشتريكي" و"كده برضه يا قمر" و"وعد مني" وذلك تحت قيادة المايسترو ابراهيم الموجي.



يذكر أن شاكر سيحيي الليلة الثامنة من فعاليات المهرجان بالقاهرة في الثامن من شهر نوفمبر الجاري.