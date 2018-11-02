محمد فهمي: قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء 3 دول

قال الصحفي السابق محمد فهمي، بقناة الجزيرة ، إن قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء الإمارات والسعودية ومصر.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC ، أن الرئيس السيسي أعطى لي الجنسية المصرية وعفا عني.



وتابع فهمي: ( طلبت 100 مليون دولار تعويضا من قناة الجزيرة في القضايا المرفوعة ضدهم).



وشدد فهمي على أنه قام بتوثيق جرائم قناة الجزيرة في ملف مكون من 500 صفحة وأرفقته بقضيتي المرفوعة ضدهم أمام القضاء الكندي.