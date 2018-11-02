ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد فهمي: قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء 3 دول

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الصحفي السابق محمد فهمي، بقناة الجزيرة ، إن قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء الإمارات والسعودية ومصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC ، أن الرئيس السيسي أعطى لي الجنسية المصرية وعفا عني.

وتابع فهمي: ( طلبت 100 مليون دولار تعويضا من قناة الجزيرة في القضايا المرفوعة ضدهم).

وشدد فهمي على أنه قام بتوثيق جرائم قناة الجزيرة في ملف مكون من 500 صفحة وأرفقته بقضيتي المرفوعة ضدهم أمام القضاء الكندي.
loading...

ترشيحاتنا

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا- سفاجا

اتهام شركة أدوية بالتسبب في قتل أطفال حديثي الولادة ببريطانيا

كهربا يدرك التعادل للزمالك أمام دجلة بخطأ أوسة القاتل .. فيديو

تعرف على حكم زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل

النقل: قطار سريع من العين السخنة يمر بالعاصمة الإدارية والعلمين

الرئيس البرازيلي الجديد يفجر مفاجأة بشأن إسرائيل

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟