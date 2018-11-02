بومبيو: أمريكا تراجع مسألة فرض عقوبات على أشخاص ضالعين في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن الإدارة الأمريكية تراجع مسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين تمكنت واشنطن حتى الآن من تحديد أنهم ضالعون في واقعة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.



وأوضح بومبيو، في حوار مع إذاعة أمريكية، نقلته وكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أن واشنطن ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة، مشيرا إلى أنه أمام الولايات المتحدة أسابيع حتى تملك الأدلة الكافية لفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد.

