رامي عياش يتألق بحفل ضخم وسط 20 ألف فرد من جمهور الإسكندرية..صور



شارك في إحياء فقرات الحفل الـ DJ علي تامر الذي قدم العديد من أشهر التراكات الغربية والشرقية التي أشعلت حماس الجمهور وبخاصة الشباب بالإضافة الى تألق عازفة الكمان الأولى بمصر هالة كمال بالعديد من المقطوعات الموسيقية الاستعراضية وكذلك الـ dj السكندري الشهيرDJ Mo .



الحفل من تنظيم تامر عبد المنعم "pmg" و مصطفي أبو دشيش "mosttic" الذان حرصت على توفير كافة التجهيزات للخروج بحفل ضخم علي غرار سهرات اللايف العالمية بداية من تراسات إضاءة وليزر لإيهاب ابو السعود وصوت احمد منسي ومسرح ضخم من تصميم علاء اندلس وختاما بالجمهور الكبير من محبي اغاني عياش المميزة.



على جانب آخر رامى عياش للمشاركة فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الــ 27 بحفل يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.



كما يعكف رامي عياش حاليًا على التحضير لألبومه الجديد الذى يتعاون فيه مع شركة "مزيكا" بعد تعاقده معها فى أغسطس الماضى ومن المقرر طرحه خلال العام المقبل.

أحيا الميجا ستار اللبناني رامي عياش واحدة من أضخم حفلات عروس البحر المتوسط داخل نادي "سبورتينج" حيث تخطى الحضور الـ 20 ألف فرد بالإضافة إلى التجهيزات التي تم وضعها بمواصفات سهرات اللايف العالمية.افتتح رامي الحفل بأغنية "يالا نرقص" وسط تفاعل هتافات وصيحات الإعجاب .. بعدها حرص على تحية الجمهور علي الاستقبال الحار وبخاصة أهالي الاسكندرية ثم انطلق ليقدم المزيد من أغانيه المميزة على مدى قرابة الساعتين منها "يا مسهر عيني" ،"خليني معاك" ، "في مكان" ،"سواح" للعندليب ، "الحق معادك" ،"سوا" ،"قديش كان في ناس" ،"مبروك" ، "الشباك " ،"الناس الرايقة" ،"مجنون" ،"بالعكس" .. ليختتم بـ "القلب مال".كان ضمن الحضور رئيس نادي سبورتينج د.أحمد ورده وحرمه ،مصطفي الرفاعي وعدد كبير من مشاهير المجتمع السكندري.