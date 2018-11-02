متحدث عسكري: قوات التحالف العربي دمرت مواقع إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف استهدفت أهداف عسكرية مشروعة بالقاعدة الجوية في صنعاء.

وأوضح المالكي في تصريحات خاصة لقناة " سكاي نيوز" اليوم / الجمعة / أن العملية شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.

وأضاف أن "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بهدف تدمير وتحييد مثل هذه القدرات، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العقيد المالكي استمرار عمل مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية للطائرات الأممية والإغاثية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بعملية الاستهداف".مشيرا إلى أن "عملية الاستهداف نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وكذلك قواعد الاشتباك لقيادة القوات المشتركة للتحالف".