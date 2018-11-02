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تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية عضلات البطن والخلفية للساقين.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أغلب السيدات يعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن والمنطقة الخلفية، وهي أصعب منطقة في التخسيس.

وأوصى خبير اللياقة البدنية، بالاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوها بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم، خاصة يوم بعد يوم.
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