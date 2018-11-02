الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية لتحرير ميناء ومدينة الحديدة من الحوثيين

بدأت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عملية عسكرية لتحرير ميناء ومدينة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، تجري شرق المدينة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، مشيرة إلى سقوط عشرات الجرحى والقتلى في صفوف المليشيات الحوثية.



وأضافت أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شن غارات عنيفة شرق الحديدة، مستهدفا مواقع المليشيات، وقد سمعت أصوات الانفجارات في أماكن متفرقة.



وأكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، أمس، أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي مسألة وقت، مبينا أن التأخير في تحرير المدينة يأتي مراعاة للجانب الإنساني للمدنيين وفتح الطرق الآمنة لهم، مبينا أن قوات الجيش باتت على مسافة تبعد 10 كيلومترات من ميناء الحديدة.