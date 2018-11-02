تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن إعادة تشغيل ١١ قطار وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الفروع والضواحى بالوجه البحرى اعتبارا من صباح غدا السبت الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٨ لتتناسب مع مواعيد الطلاب والموظفين والقضاء على الزحام بتلك الخطوط كثيفة الحركة.





وأوضح رئيس الهيئة أن هذه القطارات تضمنت 4 قطارات مميزة فى الاتجاهين بين القاهرة - إيتاى البارود والعكس ارقام ٦٦٥ و ٦٧٤ و ٦٨١ و ٦٩٢





وعدد قطارين مطور بين القاهرة منوف والعكس ارقام ٥١٢ و٥٢٩ و5 قطارات من المنصورة والصالحية للزقازيق والقاهرة والعكس ارقام ٣٣٠ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٤١٨ و ٣٩٣ وترتب على ذلك تعديل فى مواعيد قطار ٦٩٠ من ايتاى البارود ليصبح ١٧.٥٥ وقطار ٥٣٥ من القاهرة ليصبح ٥.٢٠ من محطة القيام.



