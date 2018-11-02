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أخبار البلد

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
قطار وجه بحري
قطار وجه بحري
أحمد أبوشوشة
أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن إعادة تشغيل ١١ قطار وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الفروع والضواحى بالوجه البحرى اعتبارا من صباح غدا السبت الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٨ لتتناسب مع مواعيد الطلاب والموظفين والقضاء على الزحام بتلك الخطوط كثيفة الحركة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه القطارات تضمنت 4 قطارات مميزة فى الاتجاهين بين القاهرة - إيتاى البارود والعكس ارقام ٦٦٥ و ٦٧٤ و ٦٨١ و ٦٩٢ 

وعدد قطارين مطور بين القاهرة منوف والعكس ارقام ٥١٢ و٥٢٩ و5 قطارات من المنصورة والصالحية للزقازيق والقاهرة والعكس ارقام ٣٣٠ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٤١٨ و ٣٩٣ وترتب على ذلك تعديل فى مواعيد قطار ٦٩٠ من ايتاى البارود ليصبح ١٧.٥٥ وقطار ٥٣٥ من القاهرة ليصبح ٥.٢٠ من محطة القيام.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم دراسة بعض الخطوط كثيفة الحركة خلال فترات الذروة والعمل على توفير حلول مناسبة لحين الانتهاء من خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة وان الهيئة تعمل جاهدة خلال تلك الفترة للعمل على تحسين الخدمة وتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب مع التأكيد على إجراءات السلامة فى مسير القطارات.
تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها
تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها
تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها
تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها
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تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

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