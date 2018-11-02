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رياضة

التاسعة يا أهلي تشعل حماس الجماهير الحمراء قبل لقاء الترجي .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تابعت عدسة صدي البلد جماهير الأهلي في القطار المتجه إلى الإسكندرية لمؤازرة الشياطين أمام المنافس العنيد الترجي التونسي بالمباراة التى تقام اليوم على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وهتفت الجماهير بمطلبها الوحيد اليوم "التاسعة يا أهلي" في اشارة الى تحقيق المارد الأحمر الفوز والتتويج بالبطولة الأفريقية رقم تسعة في تاريخه كما تابعتها الجماهير بأغاني في حب الأهلي مثل "التالتة شمال" و"الأهلي علمنا الحياة".

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2012، وكانت أمام الترجي في ملعب رادس بعد التعادل في الإسكندرية إيجابيا ثم تحقيق المارد الأحمر الفوز على ملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.
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