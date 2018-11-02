التاسعة يا أهلي تشعل حماس الجماهير الحمراء قبل لقاء الترجي .. فيديو

تابعت عدسة صدي البلد جماهير الأهلي في القطار المتجه إلى الإسكندرية لمؤازرة الشياطين أمام المنافس العنيد الترجي التونسي بالمباراة التى تقام اليوم على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وهتفت الجماهير بمطلبها الوحيد اليوم "التاسعة يا أهلي" في اشارة الى تحقيق المارد الأحمر الفوز والتتويج بالبطولة الأفريقية رقم تسعة في تاريخه كما تابعتها الجماهير بأغاني في حب الأهلي مثل "التالتة شمال" و"الأهلي علمنا الحياة".



