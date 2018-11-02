ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فريق أهلي 2003 يواجه حرس الحدود غدا في بطولة الجمهورية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» ضيفا على فريق حرس الحدود، غدًا السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

ويأمل الأهلي في مواصلة صحوته في البطولة، بعد فوزه في آخر مباراتين على التوالي، أمام الجونة وبتروجيت.

وفاز الفريق الأحمر ٣ مرات خلال الموسم الحالي على بيراميدز ٤ – ٣، وعلى الجونة ٢ – ١، وعلى بتروجت ٤ – ٢، مقابل التعادل في ٣ مباريات وخسارة مرتين، ليكون في رصيده ١٢ نقطة، يحتل بهم المركز الثامن.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ عادل مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر، مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وهاجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، إخصائي العلاج الطبيعي.
loading...

ترشيحاتنا

بعد سلطنة عمان.. نتنياهو يزعم التوجه لزيارة دول خليجية أخرى

مونت كارلو: لأول مرة في أبطال إفريقيا..التحكيم بالفيديو في مباراة الأهلي والترجي

فخر الإمام إندونيسي عمل في تنظيف البيوت من أجل التعليم بالأزهر.. فيديو

بالتفاصيل .. الدفعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية تضرب الاقتصاد الإيراني في مقتل

بأمر الشاباك.. جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية.. صور

لهذه الأسباب .. 5 عادات احذرها قبل النوم

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

القبض على قاتل زوجته بسبب مصروف البيت بالشرقية

دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

بشرة خير للعاملين بالدولة..توجه رئاسي لدراسة وضع هيكل أجور المواطنين قبل انتهاء السنة المالية..نواب البرلمان:أمر حتمى لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف المعيشية..ونائب:تشكيل لجنة حكومية لزيادة المعاشات

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

جدول أعمال منتدى شباب العالم في يوميه الأول والثاني.. فيديو
تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو
شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم
هالة زايد تكشف استعدادات وزارة الصحة لمنتدى شباب العالم .. فيديو
الصحة: 6.5 مليون شخص خضعوا للمسح الشامل لفيروس سي خلال 45 يوما

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟