فريق أهلي 2003 يواجه حرس الحدود غدا في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» ضيفا على فريق حرس الحدود، غدًا السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.



ويأمل الأهلي في مواصلة صحوته في البطولة، بعد فوزه في آخر مباراتين على التوالي، أمام الجونة وبتروجيت.



وفاز الفريق الأحمر ٣ مرات خلال الموسم الحالي على بيراميدز ٤ – ٣، وعلى الجونة ٢ – ١، وعلى بتروجت ٤ – ٢، مقابل التعادل في ٣ مباريات وخسارة مرتين، ليكون في رصيده ١٢ نقطة، يحتل بهم المركز الثامن.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ عادل مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر، مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وهاجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، إخصائي العلاج الطبيعي.