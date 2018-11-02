وائل جمعة يدعم الأهلى قبل نهائي إفريقيا

حرص وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، على دعم فريقه قبل لقاء الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد برج العرب فى التاسعة مساء اليوم.



وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصى على تويتر، "موعدنا اليوم مع النهائى الأفريقي بين الشقيقين الأهلي والترجى، إن شاء الله، بالتوفيق للأهلي واستمرار السيطرة الأفريقية إن شاء الله.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.