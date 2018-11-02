أليس فى بلاد العجائب تقترب من 1.5 مليون جنيه إيرادات

شهدت الفنانة حنان مطاوع، أمس الخميس، العرض المسرحى" أليس فى بلاد العجائب" الذى يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، على مسرح البالون بالعجوزة .



وقالت "حنان"، إن "من أجمل ما شاهدت فى الفترة الأخيرة هو عرض "أليس في بلاد العجائب" لأخي وصديقي المخرج المبدع محسن رزق، وقدمت التحية للفنانة مروة عبد المنعم والتى وصفتها ب "المتوهجة" وتمتلك طاقة جبارة على مسرح"، مشيدة بجهد كل طاقم العمل، خاصة القائمين على الديكور والماكياج والإستعراضات، مضيفة:"كانت مفاجأة العرض بالنسبة لى هو مصمم الاستعراضات ضياء شفيق الذى أظهر أيضا براعته فى التمثيل، وأيضا الوجه الصاعد بسمة ماهر".



من جانبه وجه الفنان محسن رزق مخرج العرض، الشكر للفنانة حنان مطاوع لإشادتها الكبيرة بالعرض وحرصها على الحضور لمشاهدته، وقال إن العرض يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا ويرفع شباك التذاكر لافتة كامل العدد فى كل ليلة عرض، وقد اقتربت إيرادات المسرحية حتى الليلة ال49 من المليون ونصف المليون والحمد الله، حيث حققت إيرادات حتى أمس الخميس مليون وثلاثمائة ألف جنيه .



"أليس فى بلاد العجائب"من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، بطولة الفنانين "مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوي، محمد عمر ، كريم عبد الشافي، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد، عمر إيهاب ، حمادة محمود، محمد فايز ومحمود صلاح، نور شادي سرور، حور الشاذلي".



أشعار : عادل سلامة، ألحان : جون خليل، موسيقى : مارك اسكندر، استعراضات : ضياء شفيق، ديكور : حازم شبل، أعمال نحت ومناظر : منذر مصطفي، اضاءة : أبوبكر الشريف، ملابس: نعيمة عجمي، ماسكات: د. محمد سعد، مخرج منفذ : إيهاب علوان، تأليف وإخراج : محسن رزق .