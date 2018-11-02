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أخبار العالم

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:57 م
الدفاع الجوي السعودي
الدفاع الجوي السعودي
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الرياض عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة السادسة وسبع عشرة دقيقة اليوم الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة (نجران)، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات ولله الحمد.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (206) صواريخ، تسببت في استشهاد (112) مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.
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