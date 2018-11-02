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تعليم

اعتماد جامعة العريش عضو عامل في الاتحاد العربي للجامعات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
احمد صالح
اعتمد اتحاد الجامعات العربية، جامعة العريش عضوا عاملا بعد زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الحالي، وعضوية كل من الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور مشهور الرفاعى رئيس جامعة الأميرة سمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتفقد الوفد منشآت الجامعة وكلياتها داخل الحرم الجامعي وخارجها ومنها كلية التربية الرياضية ومعهد الدراسات البيئية بالخربة مركز بئر العبد.

ووافق أعضاء الوفد بالإجماع على اعتماد جامعة العريش لتصبح رسميا أحدث عضو فى اتحاد الجامعات العربية.

كما أشاد الوفد بنواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع الإداريين بجامعة العريش علي مثابرتهم وجهدهم الدائم للارتقاء بمستوي الجامعة صرح بذلك الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش.
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