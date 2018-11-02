استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 900 جنيه للطن.



وبلغت أسعار الأسمنت المسلح حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 1000 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 873 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العسكري 883 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 883 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت المهندس 988 جنيهًا للطن وأسمنت السويدي 1000 جنيه للطن.



ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 878 جنيهًا، وأسمنت جنوب الوادي 873 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 875 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف 868 جنيهًا، كما بلغ أسمنت أسوان 885 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الأسمنت الأبيض فقد سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1800 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه، وسوبر سيناء 1750 جنيهًا، ورويال العادة 1770 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1800 جنيه للطن.



وعن أسعار الأسمنت المخلوط فقد سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 858 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 858 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 858 جنيهًا للطن.



وبالنسبة لأسعار الأسمنت المقاوم فقد سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1000 جنيه للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 995 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 990 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 1030 جنيهًا للطن.. أما أسعار الجبس فقد استقرت أسعار الجبس، وسجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.