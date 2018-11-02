ضبط شاب يبيع شهادات جامعية مزورة على فيسبوك بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على شاب بعد قيامه بإدارة صفحة على "فيسبوك" للإعلان عن المحررات والمستندات الرسمية والشهادات الجامعية المزورة مقابل حصوله على مبالغ مالية.



تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بقيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة بـ "شهادات دولية معتمدة وأصلية" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية، وغيرها من المستندات بمقابل مادى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد. ج .أ ، 31 عاما ومقيم بمدينة طلخا وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتحري عنه، وضبطه بمحل إقامته.



بالفحص والتفتيش تم ضبط " 4 هاتف محمول – 2 جهاز لاب توب ،وجهاز راوتر" بفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات ورسائل بينه وبين أشخاص آخرين، تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى و قيامه بإنشاء حساب على تطبيق "واتس آب" للتواصل مع عملائه من المواطنين الراغبين في عمل المحررات والشهادات المزورة، ووجود محادثات عبر ذات التطبيق بين المتهم وأحد الأشخاص، يقوم من خلالها بتكليفه بالاتفاق ماديًا مع الراغبين على مواقع التواصل الاجتماعي بتحرير محررات منسوبة لجهات مختلفة على غير الحقيقة، وإرسالها له لتحريرها بمعرفته.



وبمواجهة المتحري عنه، في محضر الشرطة، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر محدد بتحرير المستندات والشهادات المزورة، وقيام الأخير باستلام المبالغ المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.