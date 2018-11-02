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رياضة

سموحة يضرب إنتاج مختار بثنائية فى دقيقتين بالشوط الأول.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:31 م
فريق سموحه
فريق سموحه
يسرى غازى
انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى وسموحة بتقدم الفريق السكندرى بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام فى الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.

ومنح حكم اللقاء الدولى محمود البنا البطاقة الصفراء فى وجه لاعب الفريق العسكرى موسى دياورا بعد ارتكابه خطأ فى الدقيقة الحادية عشرة ضد لاعبى الفريق السكندرى كما حصل زميله عامر محمد عامر على إنذار أول.

ونجح ثنائى سموحة فى تسجيل هدفين فى دقيقتين وأحرز حسام حسن الهدف الأول فى الدقيقة 33 ثم أضاف محمد حمدى الهدف الثانى للفريق السكندرى فى الدقيقة 35.
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