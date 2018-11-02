الأزهري: سيدنا لقمان كان من النوبة.. فيديو

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامجه "رؤى" الذي يذاع على فضائية "DMC" عن سيدنا لقمان .. مصباح العقول".



وقال الأزهري، إن سورة لقمان تسجل لنا جواهر الحكمة في حياة سيدنا لقمان عليه السلام، مضيفًا: هناك آراء تقول إن سيدنا لقمان كان من أرض النوبة وليس غريبًا على النوبة ذلك فهي دائمًا ما تخرج إنسانا طيبًا حكيمًا واثقًا.



وأضاف: هناك آراء تقول إنه من أرض الحبشة لأنه تغلب على بشرته السمرة، وكان سيدًا جليلًا حكيمًا موزونًا في كلامه وفي منطقه.

