مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب









قال الملازم أول، محمد علي، أحد أبطال مسابقة "الصديق الوفي" ضمن فعاليات بطولة الألعاب العسكرية الدولية بروسيا والصين، :"أحد أبطالنا خاض بطولة أسرع لاعب في البطولة وأحرز المركز الثاني رغم إصابته".وأضاف " علي " في حواره في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" قائد المعسكر أختار اللاعب حسن عبد العظيم لخوض تلك المسابقة، واستطاع رغم إصابته استكمال الضحية وإصابة أربع أهداف وحصد المركز الثاني في البطولة".وتابع:" مساعد وزير الدفاع الروسي أهدى الضابط المصري القبعة العسكرية الخاصة به تقديرا لمجهوداته واستكماله المسابقة رغم إصابته".