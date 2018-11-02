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مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الملازم أول، محمد علي، أحد أبطال مسابقة "الصديق الوفي" ضمن فعاليات بطولة الألعاب العسكرية الدولية بروسيا والصين، :"أحد أبطالنا خاض بطولة أسرع لاعب في البطولة وأحرز المركز الثاني رغم إصابته".

وأضاف " علي " في حواره في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" قائد المعسكر أختار اللاعب حسن عبد العظيم لخوض تلك المسابقة، واستطاع رغم إصابته استكمال الضحية وإصابة أربع أهداف وحصد المركز الثاني في البطولة".

وتابع:" مساعد وزير الدفاع الروسي أهدى الضابط المصري القبعة العسكرية الخاصة به تقديرا لمجهوداته واستكماله المسابقة رغم إصابته".


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