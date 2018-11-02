ترامب يتوقع الوصول إلى اتفاق اقتصادي جيد مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن قدرا كبيرا من التقدم تحقق في المحادثات مع الصين بشأن التجارة، وتكهن بأن أكبر اقتصادين في العالم سيتوصلان إلى اتفاق جيد جدا.



وأكد ترامب أنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج على عشاء عمل أثناء حضورهما قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين التي ستعقد نهاية نوفمبر الجاري.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "أجرينا مناقشات جيدة جدا مع الصين. نحن نقترب كثيرا من عمل شيء ما.. هم يريدون بشدة التوصل لإتفاق"، وتابع : "أعتقد أننا سنتوصل لإتفاق مع الصين وأعتقد أنه سيكون إتفاقا عادلا جدا للجميع".



وفي وقت سابق، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من إتفاق لحل خلافاتهما التجارية، وإنه أقل تفاؤلا من ذي قبل بشأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.