تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل شوربة نودلز بشكل جديد لعشاق الشوربة والتجديد .



المقادير

1 ونصف كيلو أوراك مخلية

ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ونصف ملعقة صغيرة بهارات صينية

1 و نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة شطة

2 و نصف ملعقة كبيرة زنجبيل طازة مبشور

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كيلو مشروم

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

5 كوب مرقة دجاج

5 كوب ماء

نصف كيلو كرنب بوك مشوي

150 جرام نودلز منقوعة في ماء مغلي للزينة

بصل أخضر



طريقة التحضير

* تشوح أوراك الدجاج في قليل من الزيت مع الفلفل الأسود

* ويضاف الزنجبيل والثوم المفروم وبهارات صينية وشطة ويشوح جيدا

* ويضاف المشروم والبصل الأخضر والخس ويشوح

* ويضاف الصويا صوص والمرقة والنودلز

* تقدم ساخنة