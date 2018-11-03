تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل شوربة نودلز بشكل جديد لعشاق الشوربة والتجديد .
المقادير
1 ونصف كيلو أوراك مخلية
ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ونصف ملعقة صغيرة بهارات صينية
1 و نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة شطة
2 و نصف ملعقة كبيرة زنجبيل طازة مبشور
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كيلو مشروم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
5 كوب مرقة دجاج
5 كوب ماء
نصف كيلو كرنب بوك مشوي
150 جرام نودلز منقوعة في ماء مغلي للزينة
بصل أخضر
طريقة التحضير
* تشوح أوراك الدجاج في قليل من الزيت مع الفلفل الأسود
* ويضاف الزنجبيل والثوم المفروم وبهارات صينية وشطة ويشوح جيدا
* ويضاف المشروم والبصل الأخضر والخس ويشوح
* ويضاف الصويا صوص والمرقة والنودلز
* تقدم ساخنة
المقادير
1 ونصف كيلو أوراك مخلية
ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ونصف ملعقة صغيرة بهارات صينية
1 و نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة شطة
2 و نصف ملعقة كبيرة زنجبيل طازة مبشور
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كيلو مشروم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
5 كوب مرقة دجاج
5 كوب ماء
نصف كيلو كرنب بوك مشوي
150 جرام نودلز منقوعة في ماء مغلي للزينة
بصل أخضر
طريقة التحضير
* تشوح أوراك الدجاج في قليل من الزيت مع الفلفل الأسود
* ويضاف الزنجبيل والثوم المفروم وبهارات صينية وشطة ويشوح جيدا
* ويضاف المشروم والبصل الأخضر والخس ويشوح
* ويضاف الصويا صوص والمرقة والنودلز
* تقدم ساخنة