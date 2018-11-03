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رياضة

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
نور عادل
شن المدرب التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، هجوم ناري على حكم مباراة الاهلي والترجي والتي أقيمت امس الجمعة وانتهت بفوز الاهلي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال المدرب التونسي في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد أن حكم المباراة تواجد في مصر لمدة أسبوع للتدريب على تطبيق تقنية الـ«VAR» ورغم ذلك فإن قراراته غير مرضية وهذا يدعو مجال للشك.

وأشار الشعباني إلي أن لاعبي الفريق التونسي تواجدوا خارج الملعب 25 دقيقة حتى تقوم الجهات الأمنية بتفتيش اللاعبين.
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