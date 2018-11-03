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رياضة

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:04 ص
محمد صلاح فى تدريبات
محمد صلاح فى تدريبات ليفربول
محمد رشاد
قاد محمد صلاح، نجمنا المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، التشكيلة المثالية المختارة من بين لاعبي فريق الريدز وأرسنال فى قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر صلاح فى آخر تدريبات ليفربول مصابا فى يده اليمنى، ما أثار الشكوك حول متابعي الريدز من لحاقه بقمة الجولة من الدوري الإنجليزي أمام أرسنال.

واختارت شبكة "يورو سبورت" الإنجليزية التشكيل المثالى لقمة الجولة الحادية عشر من البريميرليج من بين لاعبى فريقى أرسنال وليفربول، والتى تصدرها النجم المصرى محمد صلاح.

وجاء التشكيل المثالى لمباراة أرسنال ضد ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: اندى روبيرسون، فان ديك، جو جوميز، هيكتور بيليرين

الوسط: توريرا، فاينالدوم، أوزيل

الهجوم: محمد صلاح، مانى، أوباميانج
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