النواب: الأجندات المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية.. فيديو

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أهمية منتدى شباب العالم، لافتا إلى أن استمرار انعقاده في وقته المعتاد يعكس للعالم أجمع قوة الدولة المصرية.



وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن مصر دولة آمنة، ولن تتوقف عن استكمال أجنداتها وبرامجها بسبب أي حادث إرهابي، مؤكدًا أن مصر ماضية قدمًا لردع الإرهاب الأسود واجتثاته من جذوره.



وتابع "حسب الله" أن الهدف الحقيقي هو وجود تفكير مشترك وتمكين حقيقي للشباب المصري سياسيًا، ومد الجسور لهم مع العالم لإيجاد أجندة مشتركة ومنصة شبابية تجمعهم للتخطيط لمستقبل العالم.

