ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم السبت.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 9.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، الباذنجان 3.5 جنيه، الكوسة 5.5 جنيه، الفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 16 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل الرمان 8 جنيهات، الكانتلوب 5 جنيهات، والجوافة 6 جنيهات، الكمثرى 18 جنيها.
loading...

ترشيحاتنا

مدرب تونس السابق: الأهلي لم يسرق الفوز.. والترجي استحق الخسارة

مصرع زوجين وإصابة نجليهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى

أصعب 8 بقع تعاني منها ربات البيوت وكيفية التخلص منها

سفير كولومبيا بمصر يغادر القاهرة نهائيا بعد انتهاء عمله لدى مصر

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو

اليوم .. الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

في خطوة مفاجئة للملايين.. تويتر يحذف 10 آلاف حساب

مصرع غواص خلال عملية انتشال جثث ضحايا طائرة ليون إير الإندونيسية

النواب: الأجندات المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية.. فيديو

الحبيب علي الجفري يكشف عن ثمرة وثواب الحب في الله بالدنيا والآخرة

اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين بالقومي لحقوق الإنسان

5 إجراءات ضعيها فى الاعتبار عند التعامل مع أواني الضغط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

فيديو

الأرصاد: الطقس خريفي على أغلب الأنحاء ..فيديو
رشا مجدي تنعي شهداء المنيا.. وتؤكد: يزدنا قوة وإصرارا
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت ..فيديو
رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟