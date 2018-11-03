أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم السبت.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 9.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، الباذنجان 3.5 جنيه، الكوسة 5.5 جنيه، الفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 16 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل الرمان 8 جنيهات، الكانتلوب 5 جنيهات، والجوافة 6 جنيهات، الكمثرى 18 جنيها.

