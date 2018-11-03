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حوادث

قضايا الدولة ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
المستشار حسين عبده
المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
جودت عيد
ينعي المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث المنيا الإرهابي الخسيس؛ سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن ينعم بالشفاء على المصابين.

صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

وأكدت الهيئة في بيان لها؛ أن مثل هذه الأعمال الجبانة لا تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا ووحدة ورباطًا إلى يوم الدين، وعزمًا أكيدًا على دحر الإرهاب ومواجهة أعداء الوطن والإنسانية.
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